Uccisa dall’ex marito. La salma di Antonella potrà tornare in Italia

Potrà rientrare in Italia la salma di Antonella De Rosa, la donna di 43 anni uccisa a bastonate dall’ex marito ad Arquari, in Brasile, e poi seppellita in giardino. L’avvocato Lapo Bechelli del Foro di Firenze, che assiste la madre e la sorella della donna, residenti a Montecatini, ha ricevuto la notizia direttamente da Eugenia Tiziana Berti, console d’Italia a Curitiba, ufficio diplomatico competente per la zona dove sono successi i terribili fatti. La posizione dell’ex marito di De Rosa è piuttosto grave: gli inquirenti lo accusano di femminicidio, l’aver causato la morte della donna per motivi basati su una visione patriarcale dell’identità di genere. Il console Berti, molto toccata dalla vicenda, ha preso particolarmente a cuore il problema legato al rientro del corpo in Italia e adesso, grazie alla nuova ipotesi di reato, è in grado di agire in modo più efficace. I tempi, tecnici e burocratici, non dovrebbero richiedere più di tre settimane.

L’intervento diplomatico risolve così un problema che rischiava di diventare insormontabile per Pina e Alessandra, madre e sorella di Antonella. La vittima è stata uccisa in Brasile, dove si era trasferita da oltre 15 anni, dall’ex marito. La donna, originaria della Puglia, era vissuta in Toscana, fino a quando non ha conosciuto il suo assassino, di cui si era innamorata. La madre e una sorella vivono a Montecatini, dove hanno appreso la terribile notizia. Il caso sembra già chiuso, anche se restano vari particolari da chiarire. Antonella, che lavorava in una residenza socio-assistita per anziani, era separata da tempo dal marito e aveva addirittura ottenuto un divieto di avvicinamento nei suoi confronti da parte delle autorità. Secondo le notizie che arrivano dal Brasile, forse, in queste ultime settimane c’era stato un riavvicinamento. L’improvvisa sparizione di Antonella però ha creato forte preoccupazione tra i vicini, al corrente della sue difficili vicende coniugali.

La madre Pina non riusciva a parlare più con lei, mentre le preoccupazioni si facevano più forti. Alla fine il corpo di Antonella è stato ritrovato dalla polizia, sotterrato in giardino. Il marito, dopo un timido tentativo di negare, ha confessato, sostenendo di essersi dovuto difendere dopo l’aggressione della donna, al culmine di una violenta discussione. L’aspetto sicuramente più agghiacciante è il modo in cui ha tentato di disfarsi del cadavere. Primo lo ha messo in casa, poi, dopo aver riflettuto, ha deciso che sottoterra non lo avrebbe mai trovato nessuno. Quindi ha deciso di riprendere la sua vita normale, come se nulla fosse. Non è chiaro cosa sia successo davvero e, se lui non parlerà, ci sono poche possibilità di avere certezze. Gli inquirenti, in ogni caso, confidano di ottenere ulteriori particolari in base all’esame del corpo.

Daniele Bernardini