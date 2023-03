Tutti a tavola a Casa Giusti Studenti della "Arinci" visitano la villa del poeta

Gli alunni della 3C e della 3D della scuola primaria Giuseppe Arinci di Monsummano hanno visitato il Museo Casa Giusti, esperienza che sicuramente ricorderanno come la villa delle meraviglie. Il percorso nella casa natale del poeta Giuseppe Giusti è stato guidato da Ernesto, che ha fatto assaporare ai bambini usi e costumi dei nobili del tempo, raccontando aneddoti e illustrando i particolari delle stanze, i passaggi segreti, le astuzie e le passioni di un avvocato che aveva scelto di fare il poeta.

L’ampia cucina della villa si è animata con la lezione di Giampiero Giampieri, che ha illustrato i cibi di una volta, citando un altro scrittore che appartiene alla Valdinievole, Carlo Lorenzini, con la lettura di un brano delle Avventure di Pinocchio. La visita è parte del progetto educativo interdisciplinare "Tutti a tavola", grazie al quale i bambini si sono potuti confrontare con le insegnanti sull’inclusione interculturale tramite la sana e corretta alimentazione.

La mattina al museo si è conclusa con la consegna di 29 proverbi diversi per ogni bambino, scelti tra i tremila della Raccolta di proverbi toscani di Giuseppe Giusti. Sono stati donati alla biblioteca dell’istituto comprensivo una pubblicazione sui restauri di Casa Giusti e un libro dedicato ai bambini sull’autobiografia del poeta. La scuola ringrazia Sandra Tucci, direttore del museo, che insieme agli operatori Ernesto, Tiziano e Antonio ha curato l’accoglienza nei minimi dettagli, facendo capire ai ragazzi che non è necessario andare troppo lontano per scoprire luoghi pieni di fascino. Casa Giusti è un luogo di memorie e curiosità da visitare, un moderno centro di cultura ricco di iniziative.

Il Museo nazionale di Casa Giusti è gestito dal dicembre 2014 dal ministero per i Beni culturali tramite il Polo museale della Toscana, nel dicembre 2019 divenuto Direzione regionale dei Musei. La casa della famiglia Giusti fu ampliata e abbellita fra il 1791 ed il 1793 per volontà di Giuseppe di Alessandro Giusti, nonno del poeta, ministro del granduca Pietro Leopoldo. Giuseppe Giusti vi nacque il 12 maggio 1809. Il padre Domenico, agiato proprietario terriero, fu cassiere e poi amministratore delle terme di Montecatini dal 1818 al 1861. La casa fu acquistata dallo Stato nel 1972 e è divenuta nel 1992 museo nazionale.