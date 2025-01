Tutte le novità del nuovo anno. Ciclo di incontri con il sindaco Tesi

Il 2025 sarà un anno ricco di lavori e di novità importanti per Ponte Buggianese. Per questo motivo il sindaco Nicola Tesi ha deciso di illustrare direttamente ai suoi concittadini il bilancio 2025, il piano delle opere in programma, ed i nuovi responsabili dell’ufficio lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata. Questa serie di incontri (tutti con inizio alle 21.15), intitolati ’A chiacchiera con il sindaco Nicola Tesi’, inizieranno il prossimo venerdì prossimo, con la prima riunione al bar tabacchi di Casabianca. Lunedì 20 il secondo al bar Michele di Anchione. Martedì 21 il sindaco parlerà presso la sala parrocchiale di Albinatico, mentre l’ultimo incontro di giovedì 23 si svolgerà presso la biblioteca comunale. Il secondo lotto di lavori dello stadio Pertini, il rifacimento dei marciapiedi del comparto delle scuole di via Rossini e la manutenzione del cimitero comunale saranno fra i temi trattati. Verrà dato spazio anche i lavori di rifacimento della scuola di Casabianca, il cui cantiere parte proprio questo mercoledì.

Simone Lo Iacono