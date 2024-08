Tutte le date del Palio. Arcieri in piazza il 1° settembre. Novità per i commercianti

Domenica 1° settembre è il giorno del 47° Palio degli Arcieri. La sfida fra Ferraia, San Francesco, San Michele e Santa Maria, inizia, però, domenica 25, con il 20° trofeo di Palla al Cesto e con ‘Il Palio in Città – La vetrina nel Medioevo’, la cui premiazione è prevista in occasione della gara degli arcieri. "Ai commercianti aderenti – spiega Ilaria Bellandi – verrà assegnato un codice. Una giuria tecnica e una giuria popolare voteranno la vetrina che meglio rappresenterà il clima della settimana del Palio, che sarà premiata con una targa".

Sabato 31 agosto è il giorno del concorso ‘La bellezza e l’eleganza della donna nel Medioevo e nel Rinascimento’; i nomi degli iscritti a questa nuova edizione verranno annunciati fra pochi giorni. Sempre domenica 25 agosto, alle 21.30 in piazza del Grano, la Lega dei Rioni, in collaborazione Agorà, Contrade di San Paolino Lucca e la Compagnia teatrale All In, ha organizzato ‘Processo a Castruccio Castracani: le donne accusano il duce di Lucca’, dialoghi tratti dal romanzo storico ‘L’Ombra della Pantera’, di Daniele Zucconi.

Altre date che rionali e appassionati del Palio devono mettere in agenda sono quelle delle cene propiziatorie, che come sempre animano la settimana precedente la sfida. Inizia, alle 20 di lunedì 26 agosto, in piazza Santo Stefano, il rione detentore del Cencio, la Ferraia; seguono martedì 27, alle 20.30 nel giardino del Conservatorio, il San Michele, mercoledì 28, alle 20 nel Chiostro del convento, il San Francesco, e giovedì 29, alle 20 in via del Carmine, il Santa Maria.

Emanuele Cutsodontis