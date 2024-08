Turismo, il progetto Dmo. Verso una Fondazione che catalizzi interessi : "Confcommercio c’è"

Il Comune vuole concretizzare la realizzazione di una Dmo nel giro di sei mesi. Questo è l’annuncio fatto dal sindaco Claudio Del Rosso durante l’ultimo consiglio comunale. Le Dmo sono organizzazioni senza scopo di lucro responsabili del management e del marketing per il turismo di una determinata destinazione. Il Comune ha appena dato il via a un tavolo di lavoro con i funzionari interni (una delegazione ha visitato Arezzo e studiato il modello ndr) "per analizzare e valutare sotto diversi profili, tecnici, giuridici ed economici, la costituzione di ente partecipato dall’amministrazione, come la Fondazione in grado di gestire a 360 gradi la destinazione turistica, che dovrà realizzare una pianificazione turistica almeno triennale della destinazione e attivarsi sui principali filoni di finanziamento e di sviluppo del turismo nazionale ed internazionale".

La notizia ha trovato forte apprezzamento da parte di Confcommercio Pistoia–Prato. "La realizzazione di una Dmo per gestire in modo performante i flussi turistici in arrivo a Montecatini – dice l’associazione di categoria – oltre ad intercettarne di nuovi e qualificati, è una priorità che indichiamo da molto tempo. Bene ha fatto l’amministrazione comunale, quindi, a muoversi immediatamente in questo senso. È un percorso che incontra il nostro pieno appoggio. Quanto all’ipotesi di costituire una fondazione per organizzare l’attività della Dmo ci dichiariamo fin da subito disponibili, alla luce della nostra ampia base associativa, a diventare soci fondatori ed a fornire supporto finanziario rispetto ai budget che verranno individuati".

Confcommercio spiega che "subito dopo le elezioni il presidente Gianluca Spampani, il direttore Tiziano Tempestini e il presidente di delegazione Nicola Pieri hanno incontrato il sindaco Del Rosso, per confrontarsi sulle principali questioni che riguardano il futuro della città. Sulla Dmo la linea è comune: Montecatini può tornare ad intercettare un turismo qualificato e ad organizzare iniziative di spessore soltanto passando da un approccio manageriale. La decisione con cui l’amministrazione si è mossa, in questo senso, è un fatto che accogliamo con favore, perché collima con la nostra visione".

Daniele Bernardini