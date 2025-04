Turismo e Terme, la strategia di Apam: "Due mosse per aprire al rilancio"

Trend positivo per il turismo montecatinese a Pasqua, anche se permangono dubbi di tenuta della domanda, a causa della vicinanza di questo appuntamento con i tradizionali ponti di primavera, oltre alle crescenti incertezze che caratterizzano, soprattutto da alcune settimane, il mercato americano. Soluzioni da mettere in pratica nel breve periodo?

Federalberghi-Apam suggerisce una duplice risposta: un piano straordinario di promozione sul web, di concerto con la Croce Rossa Italiana titolare del contratto di affitto di ramo di azienda Tettuccio e Redi delle Terme, e aperture gratuite degli stabilimenti per le festività, con un appuntamento da agganciare poi a cadenza mensile in corrispondenza delle Domeniche al museo.

La conferma arriva da Carlo Bartolini, presidente dell’associazione albergatori. "Nonostante la Pasqua cada il 20 aprile, più tardi rispetto al 2024 – spiega l’imprenditore – si registra un trend positivo, in linea comunque con l’anno scorso. Nel periodo pasquale, oltre alla consueta presenza di gruppi organizzati in visita in Toscana, rileviamo un incremento della domanda individuale e familiare. Montecatini si conferma base ideale per esplorare le città d’arte e gustare i prodotti enogastronomici regionali. La vicinanza tra i ponti festivi, in un contesto economico incerto, può portare i viaggiatori a concentrare le proprie esperienze in un singolo periodo. La domanda è composta sia da clientela italiana che straniera, con la possibilità di ulteriore crescita sul mercato italiano condizionata dal fattore meteo e, come detto, dalla presenza di ponti ravvicinati che possono influenzare le scelte di viaggio".

Secondo Federalberghi-Apam, restano da risolvere alcune problematiche. "Abbiamo recentemente incontrato il direttore sanitario della Croce Rossa Italiana Pasquale Morano – prosegue Bartolini – che ci ha detto di aver rilevato da più parti la diffusa ed errata sensazione che le nostre Terme siano chiuse. Dobbiamo fare in modo di eliminare questa percezione tra la potenziale clientela della città. Nell’attesa della costituzione della Dmo, possiamo e dobbiamo pertanto muoverci già in questa stagione. Sono a disposizione i fondi generati dalla tassa di soggiorno e con questi potremmo incaricare l’Ambito turistico di organizzare una campagna di promozione sul web dedicata alle Terme, che copra l’intero periodo Primavera-Estate".

Da. B.