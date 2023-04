Tullio Solenghi sulle tracce di Woody Allen

Cambio di spettacolo al Teatro Pacini, a conclusione della sezione di prosa curata dai Teatri di Pistoia e Comune. In sostituzione di Teatro Studio di Alessandro Bergonzoni, che era in programma il 28 aprile e la cui tournée è stata annullata, arriva un artista molto amato dal pubblico, Tullio Solenghi, protagonista con Nidi Ensemble dello spettacolo "Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene", le parole del genio di Woody Allen immerse nella sua musica, prodotto da International Music and Arts.

In rapida carrellata si alterneranno suoni e voci, musica e racconto e primi piani a comporre un “montaggio” divertente e ipnotico. Tullio Solenghi ci diletta con la lettura di alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen, coniugandoli con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite da Alessandro Nidi e dal suo Ensemble. Si passerà così dai Racconti Hassidici alla parodia delle Sacre Scritture tratti da Saperla Lunga allo spassoso Bestiario tratto da Citarsi Addosso, intervallati da brani di George Gershwin, Tommy Dorsey, Dave Brubeck, con uno speciale omaggio al mentore di Woody, il sommo Groucho Marx, evocato dalla musica Klezmer.

I biglietti per il nuovo spettacolo (dagli 8 ai 18 euro) sono in vendita alla biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia (0573 991609 – 27112; dal martedì al giovedì ore 1619; venerdì e sabato ore 1113 e 1619; chiusura dal 7 al 10 aprile compresi) e del Funaro di Pistoia (0573 977225, martedì e mercoledì, ore 1619), come pure sul sito web www.bigliettoveloce.it. Il 26 (16.30- 19.30) e 27 aprile (16,30-19.30 e dalle 20) anche al Teatro Pacini 0572 495161.