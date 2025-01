Trasformazione del Quisisana in Rsa: "Progetto nato nel 2022"

Sulla futura trasformazione della struttura Quisisana in una rsa, arrivano la precisazioni di Fratelli d’Italia, in un docimento firmato da Ilaria Michelucci: "Occorre precisare che l’iniziativa privata risale a circa due anni fa ed è del tutto sconnessa dalla volontà e dall’iniziativa dell’attuale amministrazione. I primi contatti con la società sarda che si occupa della realizzazione di rsa datano inizio 2022. L’allora assessore Rastelli fu contattato direttamente da una responsabile della società e dopo aver ascoltato la loro proposta, accolta e supportata subito dall’amministrazione, fu avviata una ricognizione sugli edifici eventualmente disponibili nel Comune di Montecatini per la realizzazione di una rsa".

Ci furono in seguito incontri e riunioni, poi le valutazioni "tra la società e la proprietà (Monte dei Paschi), seguite sempre con attenzione dall’amministrazione, fino ad arrivare a febbraio 2024, con la definizione del Quisisana come luogo di intervento e l’incontro del 4 marzo con l’assessore Rastelli, la società interessata e il dottor Lomi della Sds Valdinievole. Pertanto, l’attuale attività dell’amministrazione in carica consiste nel doveroso supporto all’iniziativa privata, ma nulla ha a che vedere con il processo decisionale che ha portato alla scelta da parte dell’investitore".