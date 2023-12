Traffici per accogliere i cani. Altri tre patteggiamenti

Si è conclusa con tre assoluzioni, sei patteggiamenti e un rinvio a giudizio la vicenda delle fase comunicazioni per accudire dei cagnolini destinati all’oblio. Il troppo amore per quei cuccioli senza futuro ha messo in seri guai alcuni ex membri del direttivo ed ex attivisti dell’associazione che gestisce il canile Hermada, oggi guidata da differenti responsabili. Per accogliere dei cagnolini, sono state fatte false comunicazioni di abbandono alla municipale, quando invece gli animali erano arrivati dalla Sicilia stipati in un’auto.

I quattro episodi contestati, tra il febbraio 2020 e il novembre 2021, hanno dato il via a un’indagine della municipale, coordinata dalla procura di Pistoia, con le accuse di induzione al falso in atto pubblico da parte di pubblico ufficiale, maltrattamenti ad animali, simulazione di abbandono di animali e truffa.

Alcune delle persone coinvolte nell’indagine sono state costrette per sei mesi all’obbligo di firma. E non sono mancati gli appostamenti con l’uso di un’apposita attrezzatura fotografica. Tutto è iniziato a febbraio 2020, quando dei volontari provenienti dalla Sicilia, sono arrivati a Montecatini per consegnare un cucciolo. Giunti al canile, ne hanno lasciati di più, dicendo che i piccoli avrebbero rischiato la morte continuando a viaggiare in macchina.

Gli ex responsabili della gestione del canile non se la sono sentita di lasciare i cuccioli al loro crudele destino e li hanno accolti. Per poterli prendere, hanno fatto una comunicazione alla polizia municipale, dove dichiaravano di averli trovati abbandonati. È scattato così il contributo del Comune da quattro euro al giorno, che comunque non copre il costo quotidiano di 12 euro che deve essere sostenuto dall’associazione. Ci sono stati altri tre episodi contestati, con un danno erariale subito dal Comune di 4mila euro. L’ente ha ricevuto l’intera somma versata da tutti gli indagati. Cinque persone coinvolte, assistite dall’avvocato Massimo Melecchi del Foro di Pistoia, hanno appena chiuso la vicenda.

Tre di loro hanno patteggiato pene rispettivamente per 10 mesi, in due casi, e 7 mesi e 10 giorni. Una di queste, accusata di maltrattamenti nei confronti dei cuccioli è stata comunque assolta dall’accusa specifica. L’assoluzione piena è arrivata per le altre due persone che hanno scelto il giudizio abbreviato. Delle altre cinque persone, due hanno patteggiato una pena di un anno ciascuno, altre due 8 mesi, mentre un’altra è stata rinviata a giudizio con rito ordinario.

Daniele Bernardini