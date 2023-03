Torneo internazionale di basket giovanile

Da giovedì 6 aprile a domenica 9 aprile si terrà la 29° edizione del classico torneo internazionale di pallacanestro che impegnerà sia il Palaterme sia i campi del Palavinci.

Eurobasketwentynine 2023, questo il nome della manifestazione coinvolgerà sia squadre maschili nati dal 2004 in avanti, femminili per nate nel 20062007 e 20082009 ed infine anche squadra miste per bambini più piccoli.

Sono attese circa 55 squadre maschili e 15 squadre femminili in rappresentanza di undici nazioni: Albania, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ungheria ed Ucraina che parteciperà con una rappresentativa femminile di ragazze Under 16 che gli organizzatori ospiteranno gratuitamente.

Le squadre avranno a disposizione gli impianti di Montecatini Terme, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile e Pescia. Sono attese circa 4.000 presenza in città.