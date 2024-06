Torna il Rally della Valdinievole: si scaldano i motori per lo start. Il percorso e tutti i protagonisti

Valdinievole, 29 giugno 2024 – Il Rally della Valdinievole festeggia la trentanovesima edizione ed è pronto a offrire due giorni di sport e spettacolo a tuoti gli appassionati, durante questo fine settimana, con partenza confermata da Larciano.

Si comincia oggi, con le operazioni di verifica, lo shakedown (il test con le vetture da gara) e la cerimonia di partenza, prevista in centro per le 19.30. La sfida sarà invece nell’intero arco della giornata di domani, domenica 30 giugno, con la disputa di otto tratti cronometrati in totale, con due prove da disputare tre volte e una due volte. Le prove speciali sono state ricavate dalla tradizione, dei veri e propri classici senza tempo, apprezzate da anni, che hanno fatto la storia della corsa, vale a dire Lamporecchio (chilometro 7,450), al ritorno dopo il 2022, Larciano (chilometro 5,020) nel suo classico sviluppo, e Massa e Cozzile, (chilometri 7,450, la prova più conosciuta come quella di Buggiano che parte dopo il Colle sviluppandosi poi verso Malocchio, un classico rivisto. La distanza competitiva totale sarà di 52,310 chilometri sui 288,900 dell’intero percorso. Due i riordinamenti previsti durante le sfide, oltre a quello notturno di Larciano, previsti dopo tre prove a Monsummano Terme e dopo la sesta a Mastromarco nell’area di Artino Ponteggi, mentre l’arrivo sarà alle 17,25, sempre a Larciano, di fronte al palazzo comunal e .

In diversi puntano al successo, primo fra tutti Luca Artino, che torna alle gare dopo otto mesi e fresco di nomina a vicesindaco di Lamporecchio. Il due volte vincitore della gara (2015 e 2016) punta al tris e per farlo salirà di nuovo sulla Skoda Fabia R5, con al fianco un nuovo copilota, l’amico Marco Ancillotti, al debutto su una supercar. Debutto in Valdinievole per l’aretino Paolo Segantini, in coppia con Castiglioni, anche loro su una Fabia R5. La coppia si presenta con il biglietto da visita del terzo assoluto firmato lo scorso maggio al Rally Biancoazzurro di San Marino, quindi già "carica". Come carichi e motivati saranno i fratelli Davide e Andrea Giordano, con una Skoda anche loro, i quali tornano al via in questa gara dopo cinque anni. Interessante si prospetta anche il confronto tra le due ruote motrici, con favoriti il montecatinese Paolo Moricci, con alle note Garavaldi su una Renault Clio Rally4 ed il marlianese Emanuele Danesi, con Sarti, su una Peugeot 208 rally4. Ricco di spunti si presenta anche il confronto ’rosa’, con Paola Fedi che torna sulla Peugeot 208 Rally4 sulla quale sarà assecondata da Luigi Franceschi, si ripropone la larcianese Maila Cammilli, con Sara Vestrucci (Renault Clio Williams) e non passerà di certo inosservato il debutto da pilota di Noemi Artino, la giovanissima sorella di Luca, con una Renault Clio Rally5. Pronostici incerti dunque, per quello che si prospetta come un grande weekend di sport.

Da.B.