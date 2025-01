Toncelli sui ristori alle società: "Serve quantificare gli importi"

Una riunione congiunta delle commissioni sviluppo economico e attività sportive per trattare temi delicati riguardanti l’avanzamento di lavori alle strutture sportive della città e i ristori economici che dovranno essere garantiti alle società sportive. A chiederla è il consigliere comunale della Lega Karim Toncelli con una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale Guido Ripa.

Toncelli sottolinea come, con l’inizio del nuovo anno, sia diventato assolutamente necessario "fare il punto su due temi di rilevante importanza". Il primo è quello dei ristori alle società sportive del territorio: "Come da accordi, a inizio 2025 sarebbe stato opportuno riconvocare la commissione per verificare l’avanzamento nell’assegnazione dei ristori e la quantificazione degli importi". Poi la lettera passa all’argomento dei chiarimenti relativi al cronoprogramma dei lavori al PalaTerme e ai costi da subappalto: "Durante l’ultima commissione attività sportive, l’assessore Bini ha dichiarato che il cronoprogramma dei lavori al Palaterme sarà rispettato, con termine previsto ad agosto 2025 e il Comune si impegnerà a coprire eventuali maggiori costi derivanti dai subappalti – puntualizza Toncelli –. Al riguardo, chiedo che venga fornita la documentazione a supporto di tali affermazioni, in particolare: la certificazione del cronoprogramma aggiornato, la quantificazione e la certificazione dei maggiori costi da subappalto, nonché l’indicazione delle fonti di copertura previste. SulloStato dei lavori sugli altri impianti sportivi, ritengo, infine, necessario approfondire lo stato attuale dei lavori relativi agli altri impianti sportivi comunali, nello specifico: stadio comunale, piscina comunale, bocciodromo".

"È fondamentale garantire la massima trasparenza e pianificazione per interventi che incidono significativamente sul tessuto sportivo ed economico della nostra comunità", conclude Toncelli.