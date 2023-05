Tiro a segno protagonista a Decathlon e Festalberghi L’associazione sportiva pesciatina ospite della grande struttura commerciale e alla popolare manifestazione, dove ha organizzato competizioni virtuali

Ancora avvenimenti legati al mondo del tiro a segno, quello che per molti rimane ancora un illustre sconosciuto, malgrado gratifichi costantemente il medagliere italiano nelle competizioni sportive internazionali, comprese le ultime due medaglie d’oro del toscano Niccolò Campriani nel 2016 a Rio con il suo incredibile bis rispettivamente in C10 (carabina a metri 10) e in CL3p (carabina libera tre posizioni).

Due eventi hanno caratterizzato il fine settimana appena trascorso. Il primo è stato ha avuto luogo al Decathlon di Massa e Cozzile. Il Tsn Pescia, sempre alla ricerca di talenti, è stato ospite con il proprio stand dell’ esercizio commerciale di articoli e attrezzi sportivi. Tutto è nato da un scambio d’informazioni avvenuto lo scorso anno. Alcuni dirigenti di Decathlon hanno cercato e ottenuto un arricchimento sportivo e culturale, proprio al Tiro a Segno, facendo attività sulle pedane del poligono. In sintesi hanno cercato di capire quale poteva essere la tipologia di materiale necessario alle esigenze dei tiratori, armi e munizioni escluse (di competenza delle armerie). Il Tiro a Segno di Pescia non è solo ente pubblico, ma anche associazione sportiva dilettantistica e come tale cerca di allargare i propri orizzonti, proponendo la gara di tiro virtuale "Gran Premio Decathlon". E’ Enrico Giannini il primo classificato con punti 45 su 50; secondo Ettore Corvino con 43 e terzo Nicola Palmieri con 42.

Il secondo evento non meno importante è stato a Festalberghi, tradizionale manifestazione sospesa nei tre anni del Covid, ma subito ripristinata dal nuovo consiglio direttivo dell’associazione Circolo ricreativo Popolo degli Alberghi. Oltre tremila le presenze registrate nei moltissimi gli stand presenti, sia di tipo commerciale che di attrazioni di vario genere a partire da Pompieropoli, che ha riscosso un notevole successo tra gli adolescenti; poi Radio Garage, web radio della Valdinievole che ha accompagnato musicalmente tutta la giornata di Festalberghi. Non non poteva certo mancare la sezione di Tiro a Segno nazionale di Pescia, che con il suo accogliente stand ha dato il via alla gara di tiro virtuale.

Moltissime le presenze registrate e moltissimi anche i colpi di scena con capovolgimenti delle classifiche. Alla fine della giornata sul gradino più alto del podio con punti 49 su 50 sale Jacopo Simoncini; per l’assegnazione del secondo e terzo posto è stato necessario attuare il barrage su addirittura sei parimerito con 46 punti. Si aggiudica la seconda posizione Fabio Santolin con punti 46 +10 e terza con 46+9 va ad Aurora Tormentoni.