Terza edizione della Green Race. Velocità e sostenibilità ambientale

Nei giorni scorsi è stata preannunciata la terza edizione della Green Race, la gara di automobilismo che mira a coniugare sostenibilità ambientale, cultura ed agonismo. E i veicoli elettrici ed ibridi che vi prenderanno parte si sfideranno anche sul territorio della Piana e della Valdinievole, per un’edizione che per la prima volta sarà valida come tappa del ’Campionato italiano energie alternative’. Si tratta di una kermesse organizzata per la terza volta consecutiva dall’Aci Prato (il debutto della competizione risale al 2022, ndr) per la quale le iscrizioni si sono aperte proprio ieri: è possibile iscriversi contattando la mail [email protected].

La manifestazione che vedrà al via equipaggi provenienti da tutta Italia inizierà il prossimo 28 settembre, con partenza da Prato. Si tratta di una gara di regolarità a media riservata in primis alle vetture ad alimentazione elettrica, ibrida o endotermica e non caratterizzata dalla velocità di punta. Ciò significa che non sarà necessariamente il primo classificato in assoluto a vincere. Vincerà in sostanza chi completerà il percorso assegnato percorrendo il minor numero di chilometri, consumando meno e mantenendo una velocità costante. Potranno eccezionalmente partecipare anche auto a benzina o diesel, che tuttavia non potranno concorrere per il campionato nazionale.

La tappa pistoiese, parte di un percorso complessivo di 200 km, sarà probabilmente tra le più suggestive: i corridori dovrebbero infatti passare anche sui territori di Larciano, Lamporecchio e Serravalle. Dopo aver superato Vinci, la carovana entrerà a Lamporecchio passando da Orbignano, per poi raggiungere San Baronto ed toccare Casalguidi. Da lì vireranno verso il territorio larcianese, toccando Cecina e proseguendo in direzione San Rocco. La finalità di questa corsa, fanno sapere gli organizzatori, "è di promuovere anche in ambito sportivo la mobilità sostenibile. L’efficienza energetica, lo stile guida, le strategie energetiche, l’analisi del percorso ed il rispetto dei tempi prestabiliti e l’attenzione al consumo".

Giovanni Fiorentino