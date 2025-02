Terme Torretta, l’impegno. Altri ottocentomila euro

Montecatini Terme (Pistoia), 24 febbraio 2025 – “Per lo stabilimento Torretta, che il Comune vuole rilevare dalle Terme, non solo nel Documento unico di programmazione (Dup), ma anche nella nota integrativa al bilancio è indicato, a pagina 10, che andiamo a vincolare altri 800mila euro dell’avanzo. Questi soldi serviranno, oltre agli adempimenti connessi all’acquisto, ai primi interventi di messa in sicurezza della struttura. Ovviamente, è solo un passo iniziale”. Enrico Giannini, assessore al Bilancio, risponde così alle critiche sollevate dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci, durante l’ultima seduta dell’assemblea, in cui sono stati approvati Dup e bilancio di previsione. L’esponente dell’opposizione ha detto che il documento di programmazione economica stabilisce “l’acquisto della Torretta, senza prevedere i costi della successiva manutenzione. Se ne parla nel Dup, ma nell’altro documento approvato non è previsto. La Soprintendenza non appena sarà completato l’acquisto ci chiederà di mettere il bene in sicurezza”.

Fanucci ha aggiunto che “Il sindaco Claudio Del Rosso si è lamentato per le troppe buche lungo le strade, ma per quest’anno ha stanziato appena 250mila euro per questo interventi, una cifra ridicola”. Un giudizio condivido anche da Alessandro Sartoni (Fratelli d’Italia), che, a sua volta, ha sottolineato come “i fondi impegnati per straordinaria manutenzione marciapiedi e strade sono 250mila euro, una somma largamente insufficiente, una scelta politica assolutamente sbagliata”.

L’assessore Giannini risponde anche a queste osservazioni. “Per quanto riguarda la messa in sicurezza delle strade – spiega - i 250mila euro indicati sono quelli attualmente stanziati per la manutenzione straordinaria delle strade, Buona parte degli interventi conservativi (sistemazione buche, riasfaltature minori, e altri) , sono invece da ricomprendersi nell’attività di manutenzione ordinaria che ricade nelle spese correnti. In particolare sono stanziati già oltre 205mila euro sul capitolo della manutenzione ordinaria strade. Ovviamente con riserva di intervenire successivamente, secondo le esigenze che si manifesteranno”. Il consigliere Karim Toncelli (Lega) ha criticato l’amministrazione, accusandola di aver consegnato troppo tardi per un’analisi completa i documenti da votare ai componenti dell’assemblea.

“Il bilancio e il Dup – ha detto – sono atti fondamentali per la programmazione e la gestione del nostro Comune, eppure il tempo concesso ai consiglieri per esaminarli e proporre emendamenti è stato del tutto insufficiente”. L’assessore Giannini replica che “per quanto riguarda i tempi concessi ai consiglieri per l’esame, i documenti sono conoscibili, diffusi e pubblicati in albo pretorio già dall’approvazione da parte della giunta il 24 gennaio, con la relativa nota di accompagnamento, e chiaramente sono stati rispettati i tempi di deposito previsti dalla normativa”.