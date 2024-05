Terme, decoro e sicurezza. Lapenna ascolta i cittadini

"Nei primi incontri con i cittadini abbiamo avuto confronti serrati e costruttivi". Fa un primo bilancio degli incontri elettorali il candidato Alberto Lapenna. "È emerso appoggio e sostegno alle nostre idee - dice - nonché ulteriori idee per ampliare il programma. Un primo e importante incontro si è svolto in Zona Casina Rossa con un pubblico numeroso e propositivo. Abbiamo discusso sul futuro delle terme, per noi prioritarie nelle scelte. La gente ha convenuto con noi che per rilanciare il termalismo occorre riprendere con urgenza la ricerca scientifica e fare promozione con specialisti e medici di base. C’è stato pieno sostegno circa argomento sicurezza. In particolar modo è necessaria l’istituzione del Vigile di Quartiere e l’aumento della presenza delle forze dell’ordine. Sul decoro urbano abbiamo ascoltato l’insoddisfazione dal quale emerge il bisogno di aprire un contenzioso con Alia per il carente servizio che svolge nella pulizia e nella raccolta dei rifiuti e per l’ingiustificato aumento della Tari (più del 40%). In tema di viabilità, occorre riaprire il viale Verdi per consentire il transito alle auto dei cittadini che abitano nella Zona Nord della città