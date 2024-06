Terme, il monito di Terzani e Torcini: "Asta internazionale da tutelare"

Montecatini Terme, 8 giugno 2024 – Si riaccende l’interesse di programmi televisivi nazionali e di altri organi di informazione sulle vicende delle Terme e la prossima procedura per la vendita dei beni strategici dell’azienda, in scadenza il 16 luglio. A poco più di un mese da questa scadenza, sorgono preoccupazioni per le ripercussioni che articoli di giornale o servizi tv potrebbero causare. Enrico Terzani, liquidatore della procedura di concordato preventivo in continuità, e Alessandro Torcini, commissario giudiziale, esprimono perplessità davanti all’interessamento dei media in un momento così delicato per il futuro dell’azienda.

"Gli organi della procedura – sottolineano i due professionisti attraverso un comunicato ufficiale – in merito alle notizie ripetutamente diffuse sui quotidiani nazionali e locali, ricordano che è in corso un’asta internazionale del valore di 42 milioni di euro, che comprende la pressoché totalità dei beni di proprietà della società Terme di Montecatini. L’asta concorsuale, che subisce le rigide regole del Codice della crisi, è un procedimento volto ad individuare, in modo trasparente, il migliore acquirente sia nell’interesse dei creditori, ma anche di tutta la città di Montecatini per un auspicabile futuro rilancio del settore. Di conseguenza, tutto ciò che dovesse disincentivare, dissuadere, ostacolare, indirizzare futuri potenziali acquirenti sarà trasmesso alle autorità competenti per le valutazioni del caso".

Proprio in questi giorni, Report, il celebre programma dedicato al giornalismo di inchiesta trasmesso su Rai3 e condotto da Sigfrido Ranucci, sta realizzando un servizio sulle Terme e le vicende che l’hanno portata nelle condizioni attuali. L’inviata, davanti al Tettuccio, ha intervistato Alessandro Michelotti, ex amministratore della società, e il suo successore Luca Quercioli. Poco dopo, è stata la volta dell’ex sindaco Giuseppe Bellandi. Ieri, in Regione, De Luca avrebbe dovuto fare un’intervista anche all’assessore regionale Stefano Ciuoffo, in rappresentanza del socio di maggioranza. Come anticipato, l’esponente della giunta di Eugenio Giani intende rispondere alle domande nel piano rispetto e senza interferire in alcun modo nella procedura di vendita dei beni strategici, in programma il 16 luglio. Non è dato sapere se Report intervisterà anche altri personaggi che hanno ricoperto un ruolo istituzionale dentro Regione e Comune, proprietari dell’azienda.