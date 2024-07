Tenta di uccidere la sorella, arrestato operaio 52enne

Montecatini Terme, 25 luglio 2024 – Tentato omicidio, maltrattamenti ed estorsione. I carabinieri della Compagnia di Montecatini hanno arrestato con queste terribili accuse un operaio di 52 anni che, domenica scorsa, ha tentato di togliere la vita alla sorella maggiore, nell’appartamento di famiglia in città.

L’uomo, separato dalla moglie, era sotto psicofarmaci, ma da un po’ di tempo aveva deciso di interromperli. Purtroppo, questo ha portato a un rapido deterioramento delle sue condizioni mentali. La sorella aveva iniziato a ricevere colpi e spintoni di vario genere: ogni giorno la sua paura aumentava, perché si rendeva conto del delirio incontenibile del fratello.

La notte, ormai, era arrivata a chiudersi a chiave in camera per paura di ciò che avrebbe potuto farle. E il giorno in cui ha rischiato davvero la vita purtroppo è arrivato. Domenica scorsa, il fratello prima la scaraventata sul letto, facendole picchiare il capo contro la testata di metallo. Prima ha tentato di strangolarla a mani nude, poi ha utilizzato il cuscino. La donna si è opposta con tutte le forze, graffiandolo sulle braccia in profondità. In questo modo, è riuscita a sfuggire al suo aguzzino a piedi nudi, correndo fuori dall’appartamento e cercando aiuto dalla vicina, al piano di sopra. Qui ha potuto chiamare il numero di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Montecatini e gli operatori del 118. Quando i miIitari e i soccorritori sono arrivati hanno trovato uno spettacolo straziante: la donna, con una borsa del ghiaccio sul capo che aveva sbattuto sulla testata del letto, stava piangendo a piedi scalzi sulla scalinata della palazzina. Il fratello le aveva sottratto il cellulare e la chiave di casa. Così, insieme ai suoi soccorritori, ha avuto la forza per entrare nell’appartamento dove c’era anche lui, per cambiarsi.

Ha avuto il coraggio di chiedere al fratello di restituirle ciò che le aveva sottratto. Lui ha risposto che lo avrebbe fatto solo se lei gli avesse preso le sigarette. In seguito a questa risposta, per l’uomo è scattata anche l’accusa di estorsione.

Martedì scorso, il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto dell’operaio, che adesso si trova in carcere.

Da B.