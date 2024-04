Team Corratec, la mossa. L’arrivo di Kuchynski

L’ex professionista bielorusso, classe 1979, Aliaksandr Kuchynski è entrato nello staff tecnico del Team Corratec Vini Fantini, la squadra Professional professionisti adottata sino dalla costituzione dalla città di Montecatini Terme e che sta particolarmente a cuore al sindaco Luca Baroncini. Una grande novità per il gruppo l’arrivo di Kuchynski che si unisce così nello staff tecnico ai tre toscani, Francesco Frassi, Marco Zamparella e Fabiana Luperini, nel ruolo di direttore sportivo.

Kuchynski, che ha corso gran parte della sua carriera da dilettante in squadre toscane come il Gruppo Sportivo Grassi di Poggio a Caiano per la quale ottenne importanti vittorie, è un ex-ciclista che ha militato anche nei professionisti categoria dove vanta un 2° posto nella classica Gand-Wevelgem e una vittoria al Giro d’Abruzzo, oltre ad altri importanti risultati. Ha iniziato la sua avventura con la squadra del team manager Serge Parsani già dal Giro di Turchia, in corso di svolgimento, affiancando il pisano Francesco Frassi in questa breve corsa a tappe.

"Sono estremamente entusiasta di questa opportunità – ha detto Kuchynski - ho avuto il piacere di incontrare il team e parte dello staff qualche anno fa al Tour of Alanya, quando ero direttore di un’altra squadra e loro erano ancora un team Continental, quindi ho già un certo grado di familiarità con loro. Pertanto, non ho esitato a accettare quando mi è arrivata la chiamata. Spero che la mia presenza possa contribuire al raggiungimento di risultati significativi per tutto il gruppo sportivo, e soprattutto per gli sponsor che sostengono la squadra con impegno e passione. Sono felice inoltre di lavorare per una società della Toscana, regione che conosco bene e dove conto diversi amici".

Intanto per il Team Corratec Vini Fantini buona prova del toscano di Castelfiorentino Kristian Sbaragli, che ha conseguito il 14° posto nel Giro della Romagna svoltosi domenica.

Antonio Mannori