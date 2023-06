Taglio del nastro per il nuovo Bar Atlantic

Ha aperto all’interno del supermarket Esselunga di via Gentile il 115° Bar Atlantic della catena. Con una superficie di 250 metri quadri offre servizio di caffetteria con cucina per pranzi completi preparati sul momento. Dotato di 80 posti a sedere, vede impiegate otto persone, cinque le nuove assunzioni. "I Bar Atlantic – riporta la nota di Esselunga – rappresentano una realtà consolidata nel panorama della ristorazione in forte espansione e tra le prime in Italia nel suo settore. Sono un caso unico nella grande distribuzione organizzata: un format di ristorazione pensato e realizzato secondo un proprio layout e con spazi indipendenti, sia pure connessi al punto vendita. Ogfrono un servizio di ristorazione completa: prime colazioni, pranzi, aperitivi".