Sulle note della solidarietà. Le star di "Voci d’oro" cantano per la ricerca

Le nuove interpretazioni di trentadue cantanti, protagonisti dell’edizione 2023 del Festival voci d’oro "Cinquant’anni e dintorni", tenuto durante la stagione estiva alle Terme Tettuccio, sono contenute nel doppio cd prodotto da Marystar, organizzatore della manifestazione.

Il ricavato delle vendite sarà destinato alla Fondazione Nadia Toffa, la conduttrice del programma televisivo "Le Iene", scomparsa per un tumore ad appena quarant’anni. La giornalista ha affrontato con grande coraggio la sua malattia, non esitando a ri velare le sue condizioni di salute durante una puntata del programma. Nadia ha lasciato un ricordo indelebile tra i suoi colleghi e gli spettatori, non perdendo mai la speranza, anche nei momenti di maggiore sofferenza.

I suoi genitori saranno presenti sabato alle 20 alla cena di gala di presentazione del doppio cd, in programma al Grand Hotel Croce di Malta, in viale IV Novembre. Gli artisti presenti nella raccolta terranno un’esibizione dal vivo. La serata sarà condotta da Alessandro Masti, noto presentatore di Radio Toscana, e Paola Belloni, cantante e presentatrice molto conosciuta. L’evento vedrà la presenza straordinaria di Luciano Nelli, celebre cantautore e attore. La registrazione sarà trasmessa per la messa in in onda su network nazionali.

Il doppio cd può essere acquistato nella sede dell’organizzazione, in via provinciale Lucchese 213, a Pistoia. Il Festival "50 Anni & Dintorni" è un concorso canoro nazionale ideato nel 1997 alle Terme di Montecatini, allo scopo di creare una manifestazione importante del settore musicale Italiano, L’iniziativa è aperta a cantanti di talento di tutte le età. I concorrenti possono confrontarsi e mettere in pratica le proprie conoscenze musicali. Una vetrina di lancio dove i partecipanti sono in grado di ottenere una promozione artistica tramite radio, tv, web e stampa. Inoltre, gli artisti del festival hanno partecipato a presentazioni in varie manifestazioni di carattere musicale, come trasmissioni Rai e Mediaset.

La manifestazione, per le sue caratteristiche, ha destato l’interesse degli addetti ai lavori del panorama musicale italiano, etichette discografiche e produttori presenti in ogni serata live della rassegna. "Il festival – ricorda Marystar – ha raggiunto un grande traguardo consolidando la sua presenza alle Terme Tettuccio, il simbolo della città entrata nel patrimonio dell’umanità Unesco. La manifestazione ha avuto modo di valorizzare, portare alla ribalta e rendere protagonista ogni concorrente che ha partecipato. Tutti hanno ricevuto una promozione artistica nazionale". Per prenotazioni e informazioni: [email protected] o un messaggio WhatsApp al numero 335-1279700.

Daniele Bernardini