Sul brigantino con i pirati. "Ma alla fine mi hanno impiccato"

Pescia (Pistoia), 6 giugno 2023 – Nel settembre 2021 con un gruppo di amici si rese protagonista di una piccola impresa fantasiosa, di cui si parlò molto: costituì una nuova Compagnia dell’Anello e a piedi dal villaggio hobbit nella Contea Gentile, vicino a Chieti, raggiunse il Monte Fato, il Vesuvio, per gettarvi dentro l’anello.

Giovanni Battista Novaro in quell’occasione interpretava Merry, uno degli hobbit della saga tolkeniana. Dieci giorni di cammino, 300 km di distanza e un’avventura fantasy resa reale lungo le strade, rigorosamente vestiti nei costumi descritti da Tolkien.

Nei giorni scorsi Novaro è stato fra i protagonisti di una nuova impresa. Si è imbarcato a Baratti su un brigantino pirata Grace, solcando il Tirreno al grido di "Against all flags" (Contro tutte le bandiere). Cinque giorni di navigazione, organizzati dall’associazione Terre Spezzate di Torino, specializzata in eventi fantasy e giochi di ruolo dal vivo.

A bordo hanno raggiunto l’Isola d’Elba, tornando poi a Cala Moresca. In gioco 30 personaggi, interpretati, in questo caso, quasi tutti da giocatori francesi. Tre comandanti, a ognuno dei quali era affidata una ciurma, oltre a un quarto che invece la ciurma l’aveva persa; una storia di combattimenti contro gli indigeni, al termine dei quali uno dei comandanti doveva diventare ammiraglio. Ognuno dei partecipanti doveva, 24 ore su 24, continuare a interpretare il personaggio che gli era stato assegnato all’inizio.

Che personaggio interpretava?

"Ero Ace, ex secondo in comando di Mission, uno dei quattro comandanti".

Cosa è successo alla fine al suo personaggio?

"Sono stato impiccato. Per me il gioco non è finito bene".

Cosa la spinge a intraprendere questo tipo di avventure?

"Questi mondi fantastici sono molto inclusivi; ogni differenza fra le persone è annullato e ogni barriera cade. Ciascun personaggio può decidere di essere quello e chi vuole, con un senso di grande fratellanza e di unione di intenti, di collaborazione per portare a termine l’avventura".

Novaro è abituato ad affrontare sfide ogni giorno: un bancario fantasy Dsa, impiegato nella filiale pesciatina di Bper Banca, ma fra le anime del mondo del gioco di ruolo dal vivo in Toscana, e non solo, sempre in attesa di una nuova avventura.

Emanuele Cutsodontis