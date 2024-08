"Su mensa e ingresso anticipato nelle scuole. De Caro non ha risposto"

L’opposizione in consiglio comunale a Monsummano Terme prende posizione sulle risposte ricevute dalla Giunta di Simona De Caro in merito a due interrogazioni presentate sui temi dellla gestione della mensa scolastica e l’assenza del servizio di ingresso anticipato nelle scuole dell’infanzia e primarie del Comune. "Durante il Consiglio Comunale di Monsummano Terme sono state esposte due interrogazioni proposte dall’opposizione cui la Sindaca e Assessore all’istruzione Simona De Caro ha risposto dando spiegazioni affatto esaustive – dice la nota della consigliera Elisa Pirrotta –. Quanto alle problematiche legate al servizio mensa scolastica la risposta è stata concentrata sulle sanzioni, sanzioni peraltro comminate solo nel 2024 nonostante i disagi legati al servizio mensa siano risalenti negli anni. Sanzioni che, pur diligentemente adottate, non risolvono in concreto il problema della qualità del cibo somministrato ai bambini o che comunque non provano un effettivo miglioramento del servizio, nè a tal fine è sufficiente riferire di aver predisposto un sistema di controllo qualitativo".

"Con riferimento invece all’interrogazione in merito all’ingresso anticipato nelle scuole d’infanzia e primarie – prosegue la nota – la sindaca si è soffermata sull’impossibilità di fornire il servizio gratuitamente senza considerare però che la gratuità non è una condizione imposta dall’opposizione la quale ha piuttosto chiesto quantomeno un interessamento del comune sul punto sia esso nella forma della gratuità, sia esso nella forma di un servizio a pagamento. L’opposizione non è stata pertanto soddisfatta dalle risposte fornite nel corso del Consiglio Comunale e proseguirà nel proprio lavoro con l’obiettivo di sostenere e aiutare tutti i cittadini di Monsummano Terme".