Giù dalla finestra dell’hotel, studentesse salve per miracolo

Valdinievole, 10 ottobre 2023 – Intervento in codice giallo, nella notte fra domenica e lunedì, per soccorrere due giovanissime straniere in gita. Un episodio singolare, quello che ha avuto per protagoniste appunto due studentesse, che ha destato iniziale preoccupazione ma anche, in realtà non ha avuto conseguenze importanti.

Attorno alle 3 del mattino è arrivata una chiamata al 118, che segnalava un incidente non grave, ma per il quale c’era la necessità dell’intervento di un medico in una struttura ricettiva della Valdinievole. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza della Misericordia, che si è trovata di fronte una ragazza olandese di 15 anni che presentava escoriazioni e ferite da taglio, alcune profonde, ma non particolarmente gravi. La giovane fa parte di una comitiva di studenti di una scuola in gita in Toscana.

All’arrivo dei soccorritori è emerso che non era la sola ad aver bisogno di cure: anche una sua coetanea, infatti, presentava lo stesso tipo di lesioni. Per questo è stato necessario chiamare un altro mezzo di soccorso. Entrambe le ferite sono state trasportate all’ospedale San Jacopo di Pistoia, accompagnate da un insegnante. Nel momento in cui scriviamo, non sono ancora state dimesse, ma le loro condizioni non destano preoccupazione: il loro rientro in albergo sembra previsto nel pomeriggio di lunedì. Curiosa la dinamica dell’incidente che le avrebbe coinvolte entrambe.

A quanto sembra, i ragazzi, come sempre accade nel corso delle gite scolastiche, erano stati divisi, formando camere di soli maschi e di sole femmine. Le due studentesse avrebbero raggiunto alcuni amici in una delle loro stanze, a quanto sembra, nelle prime ore del mattino un insegnante avrebbe iniziato un giro di controllo. Sentendolo arrivare, le due ragazze sarebbero uscite dalla stanza – ma la dinamica è al vaglio e ancora da definire – e avrebbero cercato di nascondersi scavalcando una finestra che dà su una tettoia in vetro. Questa, probabilmente, non ha retto al loro peso. Un volo di poco più di un paio di metri: per le ragazze la piccola avventura da liceali in gita non si è trasformata in qualcosa di più grave solo per un colpo di fortuna.