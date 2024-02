"Stranieri occupano abusivamente delle case in zona Duomo"

Dopo le segnalazioni arrivate da alcuni cittadini sugli immobili occupati abusivamente in centro storico e, in particolare, nella zona del Duomo, il segretario della Lega, Gregorio Stiavelli, interviene, per segnalare una situazione che ha creato un senso di crescente insicurezza, portando i residenti all’esasperazione. Stiavelli, insieme al direttivo della sezione pesciatina e ad alcuni militanti, ha raccolto le istanze di concittadini, che lamentano come "un gruppo di ragazzi stranieri entri abusivamente nelle case della zona, occupandole totalmente tra violenze fisiche e verbali". Nelle loro denuncie, gli sfortunati protagonisti parlano del dilagare, nel quartiere, di furti, sia di beni di prima necessità che di oggetti di valore, soprattutto ai danni dei più anziani. Tanto che cresce la paura di uscire di casa, in particolare dopo alcune aggressioni fisiche, che sono state regolarmente denunciate, senza, però, alcuna conseguenza per gli aggressori, che continuerebbero a intimorire i passanti. "In considerazione degli strumenti a disposizione di amministrazioni locali e forze dell’ordine – spiega una nota della Lega – quali il foglio di via obbligatorio, il divieto di accesso a particolari aree della città, comunemente chiamato Daspo urbano, chiediamo all’amministrazione di prendere provvedimenti. Bisogna intervenire prontamente e con fermezza, per reprimere questo fenomeno, che mette in pericolo la sicurezza dei cittadini".

"La sicurezza dei cittadini è di primaria importanza – afferma Stiavelli – Queste situazioni non fanno che creare un allontanamento da zone storiche ricche di potenziale, in aggiunta con conseguente abbassamento del valore immobiliare. Saremo in prima linea per risolvere questi disagi. La nostra città ha bisogno di un rilancio". La Lega sta lavorando per organizzare un incontro aperto alla cittadinanza, in cerca di soluzioni: al centro della discussione, i temi della sicurezza e della gestione dell’immigrazione sul territorio.