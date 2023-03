Stefano Riccomi nuovo delegato provinciale Coni

Nuovo prestigioso incarico per il valdinievolino Stefano Riccomi. Come anticipato dal nostro giornale nei giorni scorsi, Riccomi è il nuovo delegato provinciale del Coni pistoiese: la notizia è ufficiale. Prenderà il posto della pistoiese Vittoriana Gariboldi. Nato a Pescia nel 1962, Riccomi ha due figli, Jonathan e Pamela e il nipotino Gioele. Lavora a Pescia nell’azienda vivaistica di famiglia. Mentre Gariboldi arrivava dallo sport dell’atletica leggera, pur avendo avuto trascorsi nella pallavolo, Riccomi è uno dei nomi più conosciuti del calcio toscano. Già calciatore dilettante, poi allenatore e direttore sportivo, ha fatto carriera dirigenziale nella Figc. Nel suo curriculum sportivo un mandato da vice presidente del Comitato Figc di Pistoia, due mandati da presidente del Comitato Figc di Pistoia, un paio di mandati da consigliere regionale toscano con delega alle rappresentative Allievi e Giovanissimi. "Le cariche che ho attualmente resteranno tali, perché compatibili con il nuovo incarico – afferma –. Sono contento del nuovo ruolo assunto. Fra i miei intenti quello di portare nel Coni pistoiese l’entusiasmo e la progettualità di un tempo. Mi propongo di aiutare tutte le società, di far svolgere nel capoluogo di provincia e in tutte le altre città della provincia le feste dello sport, di seguire da vicino i progetti regionali e non perdere alcuna informazione sui bandi regionali e nazionali che potrebbero interessare Pistoia e la sua provincia. Seguirò gli amici che mi hanno preceduto nell’incarico, ma metterò molto di mio, delle esperienze maturate in tanti anni trascorsi da dirigente del mondo del pallone toscano".

Gianluca Barni