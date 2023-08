"Stasera all'ippodromo di Montecatini Terme: film, musica e tanti ospiti"

In un giovedì di routine arrivano diversi ospiti ad animare l’anello termale. Gocciadoro, Cintura, Loccisano, Bondo e tanti altri driver provenienti da varie parti d’Italia sono pronti a dare battaglia ai professionisti locali che proveranno a rispondere con i giusti parziali anche se non sarà facile. Apertura con i gentleman in sulky a cavalli anziani, il match tra Super Op e Zax Clu probabilmente si consumerà già nei primi metri corsa per aggiudicarsi il comando. In corsa per un piazzamento le due amazzoni Caterina Dami con Cosimoprimo Cla e Monica Gradi con Anouk Grad. La seconda sfida della serata è riservata ai puledri di due anni, le corse dei giovanissimi è sempre un piacere guardarle perché profumano di speranza e convinzioni. Sono otto promesse del trotto sulla distanza dei 1640 mt, al debutto Franziska Treb e Fbi Bi. L’ospite Falerno Play ha debuttato a Torino sui 2060 mt arrivando terzo, l’impressione è quella di essere un cavallo buono e stasera probabilmente darà conferma. Freisa Dei Greppi è attesa in progresso così come Francoisecon Effe che partirà dalla seconda fila. Per la corsa successiva premio Scuderia Benita la disamina è sicuramente più chiara, discreti quattro anni sulla distanza del miglio e qui i riferimenti sono più attendibili. La varennina Dolomite Wf fa forte come dimostra l’ultima vittoria a Roma e probabilmente sarà la favorita ma la corsa per il podio è aperta a vari soggetti. Dominus Fas con Vecchione in sediolo è facile all’errore ma ha una buona punta di velocità e in caso di percorso netto conta. Daria Laksmy con Gocciadoro va tenuta in considerazione anche se non è una campionessa così come Daniel Av con Pistone che ha il numero perfetto per costruirsi una bella corsa. Centrale di serata in programma come sesta corsa, Premio Filprato con sette discreti cavalli di tre anni. Ehlert Par con Francesco Facci ha due primi consecutivi su questa pista e senza dubbio è il cavallo da battere. Ekarin Baba con il numero alla corda conta più di quello che sembra perché le prestazioni degli ultimi mesi non sono eclatanti. Sempre per il team giallo Elon Mail che ha il potere di ribaltare il pronostico. Tra le tante proposte a bordo pista anche il cinema sotto le stelle che stasera proietta "Cetto c’è, senzadubbiamente" film con Antonio Albanese.

Martina Nerli