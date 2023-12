Stadio comunale verso il restyling: "Opportunità anche per il turismo"

"La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione e miglioramento del complesso sportivo dello stadio comunale". Il vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici, è soddisfatto per il via libera al provvedimento, il cui passo successivo saranno l’affidamento e l’inizio dell’intervento nel 2024, dopo una lunga attesa che ha visto limitare l’utilizzo dell’impianto per qualche anno. "Siamo nell’ambito di una iniziativa precedente alla istituzione del Pnrr – spiega l’esponente della giunta – essendo prioritaria per l’amministrazione era stata oggetto di una richiesta di finanziamento statale. Successivamente, è rientrata nell’ambito del Pnrr. Il progetto è stato realizzato dallo studio Croce Engineering di Ghezzano. L’intervento, importante sia per le società sportive locali sia per le iniziative che lo stadio ospita e potrà ospitare, con positivi riflessi turistici, ha come obbiettivo principale quello di rispondere all’esigenza di adeguare sismicamente e staticamente gli spogliatoi e le tribune. Gli interventi inseriti nel progetto generale saranno scorporati in vari lotti funzionali, il primo dei quali coperto coi fondi già disponibili. Il quadro economico complessivo è di 2,2 milioni di euro".

Sartoni, tra gli interventi previsti nel primo lotto, evidenzia "il recupero, il risanamento e il rinforzo delle strutture in cemento armato della tribuna coperta, comprese le azioni sulle fondazioni e sulla copertura. A questi si aggiunge il rifacimento del manto di copertura, il ripristino del calcestruzzo ammalorato e il rinforzo delle strutture di fondazione. È prevista la demolizione degli spogliatoi esistenti e di parte della ex casa del custode, con la successiva ricostruzione e l’ampliamento, sempre da adibire a spogliatoi, oltreché a nuovi spazi di servizio relativi all’attività sportiva. I nuovi spogliatoi avranno una superficie di 513 metri quadrati e saranno comprensivi degli spogliatoi arbitri, dei locali per il controllo antidoping e di una infermeria. Tutto quanto come previsto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Coni, anche per quanto concerne le caratteristiche ambientali, certamente diverse da quelle dell’epoca di costruzione. I lavori prevedono anche la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria degli spogliatoi, dell’ impianto di ventilazione meccanica, di quello elettrico e il potenziamento dell’ impianto fotovoltaico e la posa di pannelli termici". Il progetto complessivo precede anche il rifacimento dei drenaggi e dell’impianto di irrigazione del campo in erba, dell’illuminazione del campo principale, della pista di atletica e la sistemazione del muro di cinta perimetrale".

Da.B.