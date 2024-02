Sporting Club Montecatini ripescato in B1. Presentate le squadre maschili e femminili

Un’istituzione dello sport, ma non solo, della vita sociale di Montecatini Terme e dell’intera Valdinievole, scende in campo e subito con una splendida notizia: la prima squadra maschile dello Sporting Club Montecatini è stata ripescata in serie B1 nazionale. Retrocessa al termine della passata stagione, continuerà dunque a partecipare al torneo di cadetteria d’eccellenza. Proprio in questi giorni, la prestigiosa società termale ha presentato le proprie prime squadre, maschile e femminile. Il sodalizio, presieduto da Oriano Corsellini e sponsorizzato da Agap, vanta numeri importanti: sono 130 i ragazzi della Scuola Tennis, che si allenano e giocano nei 7 campi del circolo, 4 in terra rossa e 3 in cemento. In quest’annata sportiva, le prime squadre disputeranno rispettivamente B1 e B2. "La prima squadra maschile potrà contare su uno straniero, il francese Remi Boutillier – ci informa il direttore tecnico del team Daniele Balducci –, un atleta navigato, arrivato alla posizione 250 in carriera, discreto in doppio. Con lui ci saranno Leonardo Braccini, Marco e Lorenzo Balducci, Matteo Gribaldo, Alessio Pierotti e Matteo Bindi, un mix di giocatori giovani ed esperti. Obiettivo di partenza, la salvezza della categoria. Lo scorso anno, restammo spiazzati dagli stranieri, che dettero forfait all’ultimo momento: non riuscimmo a salvarci. Con il loro, decisivo apporto, ci saremmo salvati". Medesimo scopo, per la formazione donne, nella quale troveremo il capitano-giocatore Giulia Ferrari, Gloria Ceschi, Vittoria Benedetti, Asia Tronchetti e il nuovo arrivo, ex CT Lucca, Elisa Petroni, classe 2007. Un’équipe che può stupire anche stavolta.

Gianluca Barni