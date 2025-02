Spazi verdi e impianti sportivi . Ecco le novità sulle assegnazioni

Novità per quanto concerne l’assegnazione di spazi verdi e impianti sportivi sul territorio comunale di Pieve a Nievole. Sono arrivati ad aggiudicazione definitiva le gestioni di alcuni impianti sportivi e spazi verdi presenti sul territorio pievarino e che avranno una valenza per i prossimi tre anni con riserva di opzione in ordine alla continuazione del servizio, con stessi patti e condizioni per ulteriori altri 36 mesi arrivando ad un ipotetico affidamento di 72 mesi. A rendere noto l’avvenuto successo del procedimento è una determina dirigenziale della Provincia che, complessivamente, suddivideva le varie gestioni in cinque lotti.

Il primo lotto, anche quello più consistente, riguarda l’affidamento della palestra comunale Bruno Fanciullacci con un contributo annuo di 18mila euro che sarà in gestione alla Uisp, mentre il secondo e terzo lotto ha avuto un unico vincitore, ovvero la Polisportiva calcio Via Nova Asd per quanto concerne il campo sportivo di via Ancona (contributo all’anno di 9.600 euro) e l’area a verde del quartiere (contributo a 9mila euro).

Il quarto lotto, ovvero il giardino pubblico della zona Empolese fra via Lazio e via Giovanni Paolo II, se l’è aggiudicato (con un contributo annuo di 12.600 euro) il comitato volontario Rione Empolese Aps. Sull’assegnazione degli impianti sportivo di Pieve, ci sono novità anche per quanto rigurda il bocciodromo comunale Fratelli Stefanelli che è andato alla Bocciofila Pieve a Nievole Asd con un contributo di 8.400 euro.

