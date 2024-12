SP Colle di Buggiano-Massa. Intervento per la sicurezza

Anche il comune di Buggiano si appresta a beneficiare di una parte dei 200mila euro destinati per infrastrutture dalla regione Toscana alla provincia di Pistoia. In primis, anche a seguito delle segnalazioni del Comune di Buggiano, la Provincia ha chiesto ed ottenuto i soldi necessari per la messa in sicurezza del tratto stradale tra Colle di Buggiano e Massa (strada provinciale 29). Un tratto che ultimamente era stato teatro di un nuovo smottamento.

"Ringrazio il presidente della Regione Eugenio Giani – ha affermato il sindaco Daniele Bettarini – per la consueta attenzione al nostro territorio, un plauso al presidente della Provincia Luca Marmo e ai tecnici provinciali per essersi prontamente attivati". Questo finanziamento è successivo a un altro ben più cospicuo che permetterà la riapertura della strada regionale nei pressi del Lago Azzurro per la quale l’inizio dei lavori è previsto a fine marzo 2025.

"Altro intervento – prosegue Bettarini – nella prossima primavera consisterà nella riasfaltatura della Colligiana dal Borgo fino al deposito dell’acquedotto e nel tratto dalla Porta di S.Martino a Buggiano fino al Cimitero di Colle. Entro luglio tutto i lavori dovrebbero essere conclusi".

