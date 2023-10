Sosta a Montecatini Terme: Modifiche in Zona Sud

Domani sera, in occasione della “Notte del Sottoverga“, il Comune ha adottato una serie di variazioni al traffico. Dalle 10 di domani mattina alle 6 di domenica è istituito un divieto di transito, con area pedonale, lungo via Marruota nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Leonardo da Vinci fino a via Marche; un’altra area pedonale è fissata in via Marche, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Marruota fino a Via Carlo Alberto dalla Chiesa. Dalle ore 10 di sabato fino alle 6 di domenica, è previsto un divieto di sosta su entrambi i lati (eccetto i mezzi dell’organizzazione) con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli, lungo via Marruota nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Leonardo da Vinci fino a via Marche.