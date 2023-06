Soddisfazione di Sinistra Civica Ecologista

Sinistra Civica Ecologista esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto dal centrosinistra nelle elezioni di Pescia, a cui ha partecipato all’interno della lista ‘Una storia nuova’ con Cristiana Inglese (nella foto), eletta in consiglio comunale con un alto numero di preferenze. Lo affermano i tre coordinatori provinciali Simonetta Pecini, Sonia Soldani e Tiziano Carradori.

"Da oggi – dichiarano – ci impegneremo sui nostri valori fondanti, che si trovano all’interno del programma della coalizione vincente: sostegno alle fasce più deboli della popolazione, salvaguardia dell’ambiente, servizi pubblici locali posseduti e amministrati dal pubblico, senza ricorso alla quotazione in borsa per finanziarli, iniziative a favore di lavoratori e imprese all’interno del quadro programmatico, allargamento della partecipazione e rapporto costante con i cittadini. Sinistra Civica Ecologista ha come finalità il dialogo a sinistra, per costruire larghe alleanze, che si ritrovino su principi condivisi e su candidati a sindaco credibili, che ne sappiano interpretare i valori: questo è successo a Pescia"

"Quindi il nostro grazie va prima di tutto a Riccardo Franchi, che ha portato alla vittoria la coalizione, alle forze che l’hanno composta, alla nostra consigliera Cristiana Inglese, a Sinistra Italiana che al ballottaggio ha invitato a votare Franchi e a tutti i cittadini che lo hanno scelto – concludono – iniziando per Pescia veramente una storia nuova".