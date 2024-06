Silvestri e Brizzi verso due assessorati, il ruolo di Mencarelli

Che ruolo ricoprirà Moreno Mencarelli nella nuova giunta di Claudio Del Rosso? Il segretario comunale del Partito Democratico è stato uno dei fautori della coalizione che ha portato alla candidatura e alla vittoria di Claudio Del Rosso. Eletto consigliere comunale con 64 voti, vanta una lunga esperienza sui banchi di viale Verdi, oltre a essere stato presente nelle amministrazioni di Carlo Vannini e Corrado Messeri. L’ipotesi iniziale lo indica come vicesindaco di Claudio Del Rosso, ma Mencarelli potrebbe anche andare a ricoprire ruoli diversi, a causa dei suoi impegni lavorativi. Per lui, infatti, potrebbe esserci il ruolo di presidente del consiglio comunale, che rimane comunque nella disponibilità della maggioranza, o di capogruppo dei democratici.

Resta salda, al momento, l’ipotesi di ingresso in giunta per due esponenti della lista civica che ha appoggiato Claudio Del Rosso, ottenendo più voti tra quelle della coalizione. Si tratta di Marco Silvestri (nella foto), assicuratore, e Barbara Brizzi, commercialista. Viene dato probabile l’ingresso di Simone Magnani, capolista del Movimento Cinque Stelle. Sono quattro i consiglieri eletti per il Partito Democratico, ma la scelta di due assessori potrebbe essere fatta al di fuori.

Nell’assemblea cittadina entrano: Simone Gagliardi (65 voti), Moreno Mencarelli (64), Lorenzo Dall’Ollio (62) e Siliana Biagini (61). Dall’Olio, giovanissimo capolista in questa tornata amministrativa, ha ottenuto uno splendido risultato al suo debutto in una competizione elettorale e, con Andrea Bellettini, eletto in una lista a sostegno di Edoardo Fanucci, rappresenta la linea verde di questa tornata elettorale. Un segnale ch dà grande speranza per o’interesse che i più giovani possono nutrire per la vita amministrativa della propria comunità.

Da. B.