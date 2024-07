La serata del Sesana. Il Gp Società Terme dedicato a Vivaldo Baldi. Frankie Lj da seguire

Montecatini Terme, 20 luglio 2040 – Il circuito classico torna a far tappa al Sesana con il Gran Premio Società Terme, corsa di gruppo III riservata ai cavalli di tre anni sulla distanza dei 2040 mt. Il secondo importante appuntamento del trotter termale è dedicato all’indimenticabile Vivaldo Baldi, che, ironia della sorte è l’ultimo gran premio che ha disputato prima di appendere le guide al chiodo. ’Diecione’ compare nell’albo d’oro del Terme due volte, la prima nel 1962 con Mincio e nel ‘85 con Eliano che vanno a sommarsi alle due nel Nello Bellei (ex Dante ndr) e alle cinque nel Città di Montecatini. È la corsa che a seconda delle varie collocazioni nel tempo rappresenta una tappa verso il Derby o una delle sue rivincite. Nasce nel 1953 come Premio Comune di Montecatini Terme per poi prendere la denominazione attuale nel 1955. L’albo d’oro è ricco di Derbywinner, un su tutti il campionissimo Varenne vincitore prima al Sesana poi a Tor Di Valle nel 1998. Non è una delle edizioni più qualitative dell’ultimo decennio e non c’è un favorito nettissimo.

Dieci cavalli al via e tutti maschi ma andiamo per ordine: il più ricco dello schieramento è Frankie Lj con un conto in banca che supera i 60mila euro. La disamina parte da lui perché ha frequentato ben altre compagnie e ne è uscito sempre a testa alta. Il numero non è dei migliori, ma con un pizzico di fortuna è in grado di lasciare il segno. Proseguiamo con Francesco Grif come cavallo più veloce con un rimbombante 11.5 siglato a Napoli. E’ vero che ha il sei e non è una buona premessa ma ha gambe e testa per portare in alto il team Casillo. Per quanto riguarda invece i cavalli toscani abbiamo Fato d’Amore presentato dall’amazzone Michela Racca, Fidel Castro con Francesco Facci, Francesco Grif e Foley W Fior per Holger Ehlert.

A bordo pista come sempre tante attività, in primis il successone della stagione ovvero il giro di pista in carrozza poi il mercatino dell’artigianato, il barbiere, la manicure per le signore e infine lo show di Paolo Sax rigorosamente dal vivo. Il Sesana Baby Village per i più piccoli invece è un vero e proprio parco giochi con mountain bike, gonfiabili e gli immancabili pony su cui poter salire. Un ippodromo ben organizzato sul piano tecnico tanto da essere insieme a Cesena uno dei punti di riferimento per il trotto estivo ma c’è tanto altro, l’hospitality è curatissima così da abbracciare il pubblico di ogni età. Insomma un vero e proprio fiore all’occhiello di Montecatini per poter trascorrere le calde serate estive.

Martina Nerli