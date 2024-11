Sesana, ecco i verdetti. I premi di fine stagione

Chiuso ufficialmente il sipario sulla stagione di corse 2024. È tempo di bilanci, in attesa dei dati riguardanti in primis il volume di gioco ed il numero di spettatori che rappresentano due valori determinanti per poter definire l’andamento della stagione, possiamo intanto festeggiare i protagonisti. Iniziamo da Francesco Facci che a fil di palo strappa la classifica guidatori con il maggior numero di vittorie ad un comunque stratosferico Antonio Di Nardo. Due driver apprezzati e vincenti in tutta Italia ma al Sesana hanno davvero dato il meglio di loro animando il parterre con sfide mozzafiato. Nella categoria miglior allenatore vince a mani basse Gennaro Casillo. Gennaro con l’aiuto di un affiatatissimo team e del figlio Manuele Casillo, ormai gentleman affermato, riesce a gestire un numero impressionante di cavalli ed a tenere alto il livello di una scuderia che è da considerarsi a tutti gli effetti nelle prime tre d’Italia. Chiude il cerchio Nicola Del Rosso in veste di proprietario con il maggior numero di vittorie dei suoi pupilli. Sari da lassù ha sicuramente gioito per gli ottimi risultati che sta raccogliendo il figlio sulla pista di casa e non. L’ ultimo sigillo dei targati Dei Greppi lo ha impresso Zigulì vincendo la Tris/Quarte’/ Quinte’ nazionale andata in scena nel convegno di chiusura. Un applauso anche alla generosissima Vesna a cui va la medaglia di cavalla più veloce della stagione con un rimbombante 1’12“2 vincendo a fine luglio, alle sua spalle un valido Andrea Esposito in veste di trainer.

I dati ufficiali sono sempre quelli su cui fare affidamento, tra qualche giorno Snaitech li renderà pubblici, ma possiamo già dire che è stata una stagione diversa. Si è provato ad andare oltre il prodotto corse con l’aiuto fondamentale dell’Associazione Culturale Pinocchio 3000 che ha curato tutti i servizi e le attività collaterali proposte al pubblico. Il risultato ha piacevolmente sorpreso, pur non registrando numeri da record la media degli spettatori per convegno non è mai scesa sotto il livello di guardia. Nei bilanci si guarda sempre anche avanti, la vendita di Snaitech al gruppo irlandese Flutter che si completerà nel primo trimestre del 2025 lascia qualche dubbio su quella che potrebbe essere la prossima stagione. Proprio in queste settimane il Masaf ha ultimato il calendario del prossimo anno. Il numero di giornate (28) assegnate al Sesana resterà invariato, quello che invece cambierà è la distribuzione con un anticipo della riapertura ad aprile. Resta da vedere la nuova proprietà a chi deciderà di affidare la gestione e come cercherà di muoversi per mantenere in alto lo storico trotter termale.

Martina Nerli