"Servono più controlli". Lettera contro il degrado

Il comitato Priorità Sicurezza chiede controlli congiunti nelle strutture ricettive chiuse da lungo tempo o dismesse alle forze dell’ordine. L’ultimo episodio avvenuto all’ex Hotel Impero, in viale Bicchierai, dove una giovane bielorussa, dopo essere stata drogata, è caduta dal terrazzo al primo piano, ha destato profondo concerto in città.

"Il comitato Priorità Sicurezza – dice il gruppo – mette al primo posto la sicurezza della nostra città. Pertanto, tramite il presidente Sandro Schiavelli e il segretario Alberto Lucarelli, siamo a chiedere controlli congiunti delle forze dell’ordine per verificare e monitorare tutte le strutture alberghiere abbandonate o chiuse. Nell’ultimo anno abbiamo visto un aumento di sbandati e personaggi con spiccata tendenza nel deliquere occupare abusivamente strutture, spesso fatiscenti, portando degrado e situazioni di pericolo per noi cittadini. Basta accoglienza senza limiti e senza regole". Il comitato esprime "massima stima e solidarietà per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, ma rinnova con forza la richiesta di maggior personale nel nostro commissariato cittadino. Continueremo con serietà e impegno, mantenendo alta la nostra determinazione al fine di rendere la nostra città pulita e sicura".

Il gruppo ha inviato questa comunicazione, tramite posta elettronica certificata, anche al prefetto Licia Donatella Messina e al questore Marco Dalpiaz. Come altre strutture ricettive chiuse o all’asta giudiziaria, anche l’ ex Hotel Impero, dove si è svolto il terribile episodio avvenuto alcuni giorni fa, è facilmente accessibile e avrebbe bisogno di essere messo in sicurezza. Le forze dell’ordine hanno sorpreso di frequente sbandati, tossicodipendenti e persone senza fissa dimora all’interno di edifici del genere. L’Istituto delle vendite giudiziarie è stato più volte sollecitato dalle forze dell’ordine a risolvere la situazione.