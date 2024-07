"Servono chiarezza e tempi certi sull’intervento al PalaTerme"

"Come evidenziato durante il dibattito dell’ultimo consiglio comunale, l’avvio dei lavori al PalaTerme comporterà nei prossimi mesi notevoli disagi per le società sportive, in particolare per Herons e Gema Montecatini, costrette ad allenarsi e disputare le proprie partite fuori sede". Il consigliere di minoranza Karim Toncelli (Lega) chiede chiarimenti a Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, sulla tempistica stabilita per i lavori di ristrutturazione della struttura e sul modo in cui il Comune intende aiutare le società coinvolte. L’esponente dell’opposizione chiede un "cronoprogramma dettagliato dei lavori. Domando di condividere il calendario preciso delle varie fasi dei lavori, con l’indicazione delle date di inizio e fine previste per ciascuna di esse". A questo documento, Toncelli chiede di "illustrare le misure di sostegno economico che l’amministrazione comunale intende adottare a favore delle società sportive colpite da questa situazione, specificando l’importo dei contributi, le modalità di erogazione e i tempi previsti. Chiedo di illustrare le modalità con cui l’amministrazione comunale intende coinvolgere le società sportive nelle fasi di avanzamento dei lavori e di comunicazione dei risultati". Il consigliere di minoranza ritiene "fondamentale che l’amministrazione comunale garantisca la massima trasparenza e chiarezza su questa importante questione, al fine di tutelare gli interessi delle società e di tutta la comunità sportiva di Montecatini". Il Comune ha da poco fatto il punto sul caso. "I lavori al Palaterme sono partiti – ha detto Bini –, anche se con un po’ di ritardo rispetto a quanto annunciato dalla precedente amministrazione. Le chiavi dell’edificio, infatti, sono state consegnate alla ditta appaltatrice soltanto una settimana dopo il nostro insediamento. L’obiettivo è quello di riconsegnare le chiavi del Palaterme il primo settembre 2025 alle società sportive".