Servizio mensa e trasporto scolastico. I costi per le famiglie e come iscriversi

Al via a Pieve a Nievole le iscrizioni per i servizi di mensa, entrata anticipata e trasporto scolastico. C’è tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda che sarà accettata solo ed esclusivamente se inviata in modalità on line. Per questo motivo è previsto un servizio di supporto alla compilazione e trasmissione della domanda on-line, rivolgendosi al Punto Pieve facilita presso il centro Auser in via Bonamici 13, nei giorni di martedì giovedì, sabato dalle 9 alle 13 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30.

Le tariffe per i servizi comunali a domanda individuale, sono stabilite annualmente dalla giunta comunale e dall’anno scolastico 2025/2026 è prevista una quota fissa annuale di iscrizione di 40 euro per il servizio di refezione scolastica e una quota fissa annuale di 40 euro per il servizio trasporto scolastico, entrambe da corrispondere in due rate: la prima entro il 30 settembre 2025 e la seconda entro il 28 febbraio 2026.

Possono fare domanda tutti coloro che si iscrivono al primo anno di ogni nuovo ciclo scolastico e il richiedente dovrà accedere al servizio on line disponibile sul portale del sito web del Comune di Pieve a Nievole. Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non sono in regola con i pagamenti relativi all’anno scolastico precedente. Per quanto riguarda la mensa scolastica, tutti coloro che si iscrivono al primo anno di ogni nuovo ciclo scolastico e per motivi di salute necessitano di apposita dieta, devono indicarlo nella sezione di richiesta di dieta speciale allegando la certificazione medica indicante i cibi esclusi e quelli ammessi.