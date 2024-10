"Serve puntare sulla fondazione per il turismo"

"Le tempistiche previste per il bando delle Terme sono come previsto lunghe. Montecatini deve concentrare tutte le sue energie sulla Fondazione per il Turismo". Confcommercio Pistoia-Prato del presidente Gianluca Spampani (nella foto) interviene a margine nel dibattito sulla procedura che, in questi giorni, sta tornando a interessare da vicino il futuro del complesso termale. I beni strategici dell’azienda, dopo che nessuno si è presentato a luglio, sono di nuovo in vendita con un’offerta minima di 35,6 milioni. I termini per partecipare alla gara scadono l’11 marzo 2025. "In città si registra un fermento nuovo – prosegue Confcommercio – che deriva dal bando per le Terme e dalla Dmo. Se da un lato però i tempi si preannunciano alquanto lunghi, dall’altro si configura un’operazione già incanalata e pronta a concretizzarsi a più breve respiro. È esattamente quello di cui il territorio ha bisogno: focalizzarsi sulla fondazione per il turismo significa lavorare per recuperare la vocazione autentica del territorio, riposizionandolo con un ruolo preminente nella mappa delle destinazioni toscane".

L’associazione sottolinea come "per rendere questa dinamica ancora più autorevole, Confcommercio si farà promotrice, come promesso, di una puntuale attività di coinvolgimento degli altri Comuni della Valdinievole, così da creare un fronte ancora più ampio e saldo. Montecatini possiede per certo risorse in grado di attrarre un turismo qualificato: essersi dotati di uno strumento come la Dmo ha già accresciuto, di per sé, la reputazione del territorio".