Scritte no vax sul muro del cimitero di Pescia, il sindaco: “Troveremo i responsabili di questo scempio”

Pescia (Pistoia), 12 ottobre 2024 – Muro imbrattato nel cimitero di Pescia. “Questa mattina – 12 ottobre – abbiamo trovato un altro vero e proprio scempio sull'esterno del cimitero centrale a opera di alcuni facinorosi no vax che hanno imbrattato con della vernice parte del muro – spiega il sindaco Riccardo franchi – Un gesto ignobile e vergognoso che come amministrazione comunale e a nome di tutta la comunità condanniamo fermamente e che abbiamo già denunciato alle forze dell'ordine, le quali ci auguriamo che riescano a individuare i responsabili grazie anche alle telecamere della zona”. La scritta è un chiaro riferimento alla morte dell’agente Diego Guida, deceduto il 3 ottobre a causa di un malore mentre era in servizio. Proprio ieri sono stati celebrati i funerali con rito solenne del poliziotto, punto di riferimento per la comunità.

“La morte di Diego – ha concluso il sindaco – ha scosso l'intera nostra comunità e i vigliacchi autori di questo scempio non si sono fermati nemmeno davanti al dolore della famiglia e dell'intera città. Abbiamo subito attivato l'ufficio tecnico per intervenire e momentaneamente coprire questa ignominia che Pescia non merita assolutamente. Successivamente interverremo per la rimozione totale delle scritte considerando che si tratta di un bene vincolato dalla soprintendenza”.