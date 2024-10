Pescia piange Diego Guida, l’addio commosso al poliziotto punto di riferimento per la comunità

Pescia (Pistoia), 11 ottobre 2024 – La chiesa di Santa Maria Assunta in Castellare piena per l’ultimo saluto a Diego Dino Guida. Funerali in forma solenne oggi, 11 ottobre, nel ricordo del poliziotto assistente capo coordinatore da moltissimi anni al Commissariato di Pescia, venuto a mancare il 3 ottobre. Un lutto che ha profondamente colpito la comunità dove Guida era da anni diventato punto di riferimento.

Guida aveva 59 anni, sarebbe andato in pensione nel prossimo mese di maggio, ma un malore lo ha portato via prematuramente proprio mentre era in servizio. Lucchese di nascita, il padre era colonnello della Guardia di Finanza, era entrato in Polizia; la sua prima sede fu Pistoia, poi, nei primi anni ’90, arrivò il trasferimento a Pescia, dove ha svolto la maggior parte del suo servizio alle volanti, lavorando però anche con l’anticrimine.

Ai funerali si sono stretti al dolore dei famigliari molti amici, i colleghi, le forze dell’ordine e le istituzioni.