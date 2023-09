Scontro fra moto e furgone. Il camionista è scappato

Monsummano Terme (Pistoia), 15 settembre 2023 – Si è temuto il peggio ieri pomeriggio a Monsummano per un motociclista che si è scontrato con un furgone che poi ha proseguito la propria strada. Un brutto scontro dove a avere la peggio è stato il centauro di Ponte Buggianese che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi a Firenze con l’elisoccorso. Un pomeriggio difficile, quello di ieri dalle 14 in poi, che ha visto a lungo anche la chiusura del tratto della Variante del Fossetto nei pressi del distributore, all’altezza del quale, secondo le ricostruzioni, sarebbe avvenuto lo scontro. Ancora in ricostruzione la dinamica dell’incidente sul quale sono giunti per i rilievi gli agenti della polizia municipale di Monsummano Terme.

Secondo una prima ricostruzione entrambi i veicoli stavano occupando la corsia in direzione Larciano, quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati. L’impatto è stato violentissimo tanto che la motocicletta custom dell’uomo residente a Ponte è stata trovata a metri di distanza, scivolata sulla corsia opposta. Secondo quanto emerso da alcune testimonianze nell’impatto l’uomo è stato sbalzato per alcuni metri e per la violenza dello scontro il casco che aveva addosso si sarebbe slacciato, lasciando la testa dell’uomo senza protezione.

Sul posto sono tempestivamente giunti i volontari della Misericordia di Monsummano insieme al personale sanitario dell’auto medica a cui la situazione è apparsa subito piuttosto grave. Tuttavia, fortunatamente l’uomo è stato trovato ed è rimasto sempre cosciente, rispondendo come poteva alle cure dei sanitari. Gravi e numerose le ferite che ha riportato su un lato del corpo.

Nel frattempo sarebbe stata rintracciata la targa del furgone contro il quale il motociclista si è scontrato e che in questo modo si possa risalire a chi era alla guida.