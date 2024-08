Scontro fra moto e tir sulla Livornese: centauro in Pegaso all’ospedale

Buggiano (Pistoia), 7 agosto 2024 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 7 agosto, a Buggiano. Trasportato dal Pegaso all’ospedale di Cisanello di Pisa in codice rosso un quarantunenne di Uzzano. L’uomo, che viaggiava sulla propria moto, usciva da via dei Fabbri a Forone si è scontrato (anche se la dinamica non è ancora chiara) con un autoarticolato che stava uscendo dall’auto lavaggio di Livornese. La moto sarebbe finita sotto il mezzo. Sul posto, oltre ai volontari della Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese, sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale.