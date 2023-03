Scontro con 7 feriti sulla Via Camporcioni

Sette persone coinvolte, di cui tre portate in ospedale in codice giallo (ferite serie, ma non in pericolo di vita): sembra un bollettino di guerra il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina sulla Via Camporcioni in località Casabianca. Per cause al momento in fase di valutazione, due automobili si sono scontrate con violenza. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale della gestione associata della Valdinievole Est e i vigili del fuoco per estrarre i feriti dai veicoli e verificare i rischi legati al possibile sversamento di carburante e olio.

Allertate dal 118, sono arrivate le ambulanze della Croce Oro di Ponte Buggianese, della Società di Soccorso Pubblico di Montecatini (con due mezzi) e della Pubblica Assistenza di Buggiano. Mentre procedevano le estrazioni dei feriti dai mezzi, gli agenti della polizia municipale hanno preso la gestione del traffico per ricondurlo lentamente alla normalità. Tra i feriti portati all’ospedale San Jacopo di Pistoia c’è anche una bambina di 10 anni.

Si è accasciato al suolo a seguito di un malore. Un uomo di 43 anni, residente nella zona di via Cesare Battisti a Monsummano, è stato colto probabilmente da un infarto appena uscito di casa, ieri intorno alle 12. A soccorrerlo è giunta subito un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monsummano. Adesso il quarantenne si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Nella mattinata, sempre a Monsummano, si era verificato un incidente sul lavoro in via Palestro. Verso le 6.30 è stato richiesto l’intervento del 118 per soccorrere un uomo di 34 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di pescia. Allertata anche la Medicina del Lavoro.