Scippo a vuoto, poi la fuga: diciottenne arrestato

Voleva scippare una donna anziana in attesa del treno, ma invece è riuscito a farsi arrestare dagli agenti del commissariato. Giornata da dimenticare, ieri, per un giovane albanese di 18 anni. La vittima si trovava all’interno della stazione ferroviaria Montecatini-Monsummano, in piazza Italia, quando lo scippatore le si è avvicinato con noncuranza e ha tentato di portarle via la borsa. Il malvivente in erba pensava che sarebbe stato un lavoro facile facile, praticamente a rischio zero. Il furto con strappo però non è riuscito e il ragazzo ha provato a darsela a gambe. Per sua grande sfortuna, la polizia di Stato era impegnata in un’attività di prevenzione sul posto, nell’ottica di tutelare la sicurezza di cittadini e viaggiatori all’interno di questo importante presidio del trasporto pubblico. Gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare il giovane in fuga. La stazione ferroviaria di piazza Italia, tra l’altro, nei giorni scorsi, ha subito una serie di atti di vandalismo che hanno danneggiato le porte a vetri all’ingresso. Gli agenti del commissariato proseguono l’attivita’ di prevenzione e repressione dei reati contro la proprietà e le persone nell’area e all’interno della stazione ferroviaria di piazza Italia e piazza Gramsci.

Da. B.