Schiacciato dal tronco di un albero. La tragedia di Rrahim, lascia una moglie e quattro figli

Larciano, 2 settembre 2024 – Nella serata di ieri, a Larciano, su un terreno ubicato sulla collina del Montalbano, in prossimità della frazione di Larciano Castello, si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte di Rrahim Tafa, di nazionalità albanese, di anni 58. Con la sua famiglia, composta dalla moglie e quattro figli, abitava da tempo a Lamporecchio. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la figlia, che era a lavoro a Montecatini. Da alcune ore non riusciva più a mettersi in contatto col padre e così, nel tardo pomeriggio i famigliari non vedendolo tornare a casa, preoccupati, hanno dato l’allarme, chiamando i carabinieri.

Solitamente era una persona precisa e se avesse ritardato nel tornare a casa, avrebbe informato la moglie. Dopo un paio di ore di ricerche, intorno alle ore 22 lo hanno trovato grazie ad un passante, che ha sentito squillare il cellulare, che si trovava in una borsa del motorino di Tafa, sul bordo della strada. Il passante ha risposto alle chiamate insistenti e da lì, insieme con i famigliari sopraggiunti, con l’aiuto di torce, considerato che era notte, sono risaliti grazie alle indicazioni dell’uomo, sul posto dove è avvenuto l’incidente mortale. Il corpo esamine si trovava ad un paio di decine di metri dalla strada. Secondo le prime ricostruzioni sulla tragedia l’uomo stava tagliando, da solo, un grosso tronco di un albero pericolante con una motosega. Improvvisamente la pianta avrebbe ceduto.

Il luogo dell’incidente si trova a pochi metri dalla strada che conduce in paese ma in quel punto il terreno è molto scosceso e la vegetazione fitta: pur trovandosi a poca distanza da un possibile aiuto che avrebbe potuto salvargli la vita, nessuno ha potuto vedere lo sfortunato 58enne per ore.

Sul posto è intervenuta immediatamente la pubblica Assistenza Croce Verde di Lamporecchio con i sanitari che purtroppo hanno visto che non c’era più niente da fare, costatandone il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri, che, come è di prassi, hanno iniziato le indagini per chiarire i contorni della vicenda. La notizia della tragica e accidentale morte si è subito sparsa nel territorio del Montalbano. Rrahim Tafa era un uomo serio, lavoratore (aveva in gestione alcuni appezzamenti di terra a Larciano Castello), molto conosciuto ed apprezzato da tutti. Le comunità di Lamporecchio e Larciano sono profondamente affrante e amareggiate da questo tragico episodio. Era venuto intorno al 1994 con la famiglia a Lamporecchio, dove vivono altri due fratelli.

Massimo Mancini