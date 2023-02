San Valentino si avvicina, ok per negozi e ristoranti

In tanti festeggeranno San Valentino al ristorante

Montecatini Terme, 12 febbraio 2023 – “La ricorrenza di San Valentino porta con sé ottime aspettative per gli esercizi della ristorazione, i negozi di oreficeria, le pasticcerie e le cioccolaterie del territorio. Il trend degli acquisti e delle prenotazioni sta trasmettendo segnali positivi, specie in relazione ad un anno fa. È un’inezione di fiducia che fa bene a tutto il segmento" . È quanto afferma Tiziano Tempestini, Direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, commentando l’approssimarsi della festività. Sensazioni del resto tangibili, poiché confermate dalle parole dei diretti interessati, tutti concordi su un dato inequivocabile: gli affari stanno decisamente migliorando rispetto allo stesso periodo del 2022. Leopoldo Carli, dell’omonima pasticceria, commenta: "Quello di San Valentino è l’unico appuntamento che è riuscito a reggere nel corso degli ultimi anni, più del carnevale, più della festa della donna. Questa volta sta andando ancora meglio del solito: il fatto che la ricorrenza cada di martedì ci avvantaggia, perché nel weekend c’è solitamente più voglia di spostarsi. Ora, invece, siamo pronti a soddisfare un pubblico eterogeneo, che spazia mediamente tra i 25 ed i 50 anni. Al momento dell’acquisto non parliamo – la considerazione opportuna - soltanto di coppie, perché molti sono genitori che trascorreranno la serata in casa con i figli e quindi il dolce è anche per loro. Noi abbiamo preparato specialmente semifreddi a forma di cuore, nei gusti più disparati". Bene anche per quel che concerne il settore della ristorazione: "Un anno fa gli strascichi del Covid si facevano ancora sentire – ricorda Moreno Degli Esposti, del ristorante Cibus – mentre adesso le cose stanno andando molto meglio, verso un graduale ritorno alla normalità. Noi proponiamo sia un menù dedicato che la possibiità di scegliere le portate preferite, alla carta. Abbiamo già diverse prenotazioni, anche se sappiamo per esperienza che la maggior parte si concentra a ridosso della serata. I prezzi? Siamo riusciti a mantenerli in linea con un anno fa". Un trend confermato da Lorenzo Bertelloni, del ristorante Da Lorenzo: "Siamo al completo ormai da venti giorni – osserva – e quest’anno i nostri 50 coperti sono stati riempiti più rapidamente rispetto al 2022. Andremo a proporre un menù alla carta per lasciare ampia scelta ai clienti, tutte coppie, prevalentemente under 40". Segnali positivi, infine, sono anche quelli trasmessi dal versante dei preziosi, come testimonia Giulia Iozzelli, dell’oreficeria Orobì: "Noi – dichiara – abbiamo elaborato una linea di gioielli pensata appositamente per la ricorrenza. L’abbiamo chiamata L’amore è questione di".