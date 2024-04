Salvini a ruota libera: "Meno ospiti indesiderati e più uomini in divisa"

"Con il Ministro degli interni Matteo Piantedosi stiamo lavorando per portare più divise e avere meno ’ospiti indesiderati’ in città". Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture, ha toccato subito uno dei temi caldi per Montecatini, ieri pomeriggio, poco prima di entrare al Vittoria Congressi, dove ha partecipato all’assemblea regionale della Lega. "Sono contento di venire un sabato pomeriggio a Montecatini con 500 eletti consiglieri e dirigenti Lega – ha sottolineato –. Tempo addietro sarebbe stato un risultato importante se, in questa Regione, ci fossimo trovati in venti".

L’esponente dell’esecutivo ha voluto rassicurare che il givernosta prendendo provvedimenti dopo gli ultimi fatti avvenuti. Salvini ha parlato anche della polemica suscitata dalla statua "Dal latte materno veniamo" realizzata dall’artista Vera Amodeo e che doveva essere posizionata qualche giorno fa in piazza Duse a Milano. L’opera è stata giudicata non portatrice di valori universalmente riconosciuti. Cosi, il sindaco Luca Baroncini, su proposta del circolo Acli "Don Giulio Facibeni", ha dichiarato di essere disposto a ospitare la realizzazione in città. "Baroncini fa bene – ha commentato Salvini – mi domando a chi può dar fastidio una mamma che allatta. Siamo veramente al mondo al contrario, come dice il generale Vannacci. A me non dà fastidio nulla, men che meno una mamma che allatta. Se la mia Milano la rifiutasse, la porterò io in macchina o col furgone a Luca Baroncini che è uno dei sindaci più in gamba che abbiamo in Italia".

Il Ministro ha parlato anche delle elezioni in Toscana, dove i partiti della sua coalizione nutrono la speranza di fare un bello sgambetto al centrosinistra. Secondo lui, ci sono possibilità concrete di ottenere risultati clamorosi: "Una volta tanto – ha sottolineato – il centrodestra è in campo per vincere davvero, anche se negli anni passati non ci siamo mai tirati indietro. A Montecatini, naturalmente, la squadra non si cambia. A Firenze, Eike Schmidt rappresenta una grandissima opportunità di cambiamento, di modernità, di innovazione, di efficienza nel futuro per una straordinaria città". Per le liste delle elezioni europee, non si sa ancora se Susanna Ceccardi, la pasionaria del Carroccio che ha iniziato la sua scalata politica come sindaco di Cascina fino ad arrivare al parlamento europeo e a candidata del centrodestra per la guida della Regione, sarà la capolista in questa circoscrizione per Bruxelles. "Ancora dieci giorni – ha risposto Salvini – e scioglierò tutte le riserve in merito". Il ministro delle infrastrutture e’stato accolto dal sindaco Luca Baroncini, anche in qualità di segretario regionale della Lega.

