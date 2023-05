"Salvare gli insetti impollinatori"

Sabato 20 maggio il Comune di Larciano, in collaborazione con il Centro Rdp Padule di Fucecchio, organizza un’iniziativa di sensibilizzazione sulla tutela delle api (domestiche e selvatiche) e di tutti gli insetti impollinatori. La manifestazione si tiene per tutta la giornata e si articola in due precisi momenti. Dalle 9 alle 13 nell’area verde adiacente a piazza Togliatti ci sarà la mostra mercato dei prodotti dell’alveare e laboratori didattici per i bambini. Gli apicoltori della zona e le associazioni di categoriaColtivatori Diretti Pistoia e Cia incontreranno i cittadini per fornire loro informazioni. Sarà presente anche il comitato genitori dell’istituto Comprensivo Ferrucci di Larciano. Dalle 16 alle 18 l’iniziativa si sposta al Centro Visite del Padule di Fucecchio a Castelmartini, dove è organizzato un focus sulle api selvatiche con la partecipazione di esperti dell’Università di Firenze e del Centro Rdp Padule di Fucecchio, coordinato da Francesca Romana Dani, docente dell’Università Firenze. Interverranno Oana Catalina Moldoveanu dell’Università di Firenze, che tratterà "Le api selvatiche e la biodiversità" e Alessio Bartolini del Centro Rdp che affronterà il tema "Gestire la vegetazione tutelando la biodiversità". Al termine sarà possibile effettuare una visita guidata nell’area verde del Centro Visite che comprende un arbusteto di piante autoctone e nidi artificiali per insetti impollinatori.

La Giornata mondiale delle api, che si celebra il 20 maggio, mira a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale sull’importanza degli impollinatori e al ruolo che rivestono nel mantenimento della biodiversità. Conoscerli è fondamentale per poterli proteggere.